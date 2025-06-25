AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde faaliyet gösteren Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yazıcı, yeni anayasa kapsamında cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin düzenlemenin kaldırılmasının gündemde olmadığını ve böyle bir planın söz konusu olmadığını vurguladı.

Türkiye Basın Federasyonu'nun “Anadolu Sohbetleri” programında açıklamalarda bulunan Yazıcı, Anayasa Komisyonu'nun henüz yol haritasını netleştirmediğini, ancak yeni anayasa sürecinin toplumsal katılımla, farklı görüşlerin alınarak hazırlanacağını belirtti. “Yeni anayasa milletimizin hakkıdır. Komisyon olarak, ülkemizin siyasi birikimi ve deneyimlerini de dikkate alarak uzmanlarla istişareler yapıyor, gerekirse çalıştaylar düzenleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin spekülasyonlara da değinen Yazıcı, “Yeni anayasa yapımı sürecinde cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili herhangi bir değişiklik gündemde yoktur. Mevcut anayasa hükümleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın adaylığı Meclis kararıyla mümkündür. Böyle bir düzenlemenin komisyonda tartışılması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Komisyonun çalışma yöntemine ilişkin de bilgi veren Yazıcı, “Komisyon baştan sona bir anayasa hazırlayıp bunu doğrudan Meclis ve halka sunacak diye bir yaklaşımımız yok. Cumhur İttifakı olarak yeni bir anayasa yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte farklı paydaşlarla ortak çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Herkesin makul ve ortak noktada buluşacağına inanıyorum” dedi.

Yazıcı, Türkiye’de geçmişte yaşanan eğitim ve inanç temelli hak ihlallerine dikkat çekerek, “Benzer travmatik uygulamaların bir daha yaşanmaması için anayasada hukuki güvence sağlanmalı. Kişisel yorumlara bağlı olarak hak ihlalleri yaşanmaması adına bu konular anayasal teminat altına alınmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrette ara zam tartışmalarıyla ilgili ise Yazıcı, “Hükümet ve ilgili bakanlıklar bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Henüz bizimle paylaşılmış somut bir bilgi yok. Amacımız, çalışanların yaşam standartlarını yükseltecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenlemeyi hayata geçirmek. Ancak ekonomik dengeleri bozmayacak şekilde adımlar atılacak” dedi. Yazıcı, kamu çalışanlarının ve vatandaşların ekonomik durumunu yakından takip ettiklerini ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.