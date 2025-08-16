Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacı Bektaş-ı Veli’yi vefat yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adaletin olmadığı yerde birlik olmaz; sevgi ve kardeşlik ise ancak adaletle yeşerir. Yüzyıllar önce bize bu gerçeği öğütleyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin sözleri, bugün de yolumuzu aydınlatıyor” ifadelerini kullandı.

Kimseyi ayırmadan hakkı gözeterek, sevgiyi büyütmenin mücadelesini devam ettireceklerini vurgulayan Yavaş, "Hacı Bektaş-ı Veli’yi rahmetle anıyorum” diye belirtti.