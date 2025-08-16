Türkiye’de trafik güvenliğini artırmak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarda hız sınırları, yolun yapısına ve trafik yoğunluğuna göre yeniden belirlenecek.

Eskiyen ve standartlara uymayan trafik levhaları yenileriyle değiştirilecek. Meskun mahal dışındaki yaya geçitleri tek tek gözden geçirilecek; okul ve hastane önlerindekiler korunurken, diğer geçitler kaldırılacak.

Yetkililer, düzenlemelerin hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtirken, uygulamanın kademeli olarak tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağı bildirildi.