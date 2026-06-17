Öğle saatlerinden sonra etkili olması öngörülen yağışların; İç Ege’de Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğu kesimleri ve Muğla’nın iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde ise Antalya’nın iç bölgeleri ile Isparta ve Burdur’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun batısında Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri, Eskişehir, Çankırı ve Konya’nın batı kesimlerinde de kuvvetli yağış görüleceği bildirildi.

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop’un iç bölgelerinde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Sel ve Dolu Uyarısı

Meteoroloji, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.