EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, son aylarda sıkça yaşanan yangınlara dikkat çekti. Her geçen gün ev, iş yeri yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Tat, "Bunların büyük kısmı elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken önemli hususlar var" diye konuştu.

Yangınların önüne geçebilmek için elektrik tesisatlarının yılda en az bir kez yetkili mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Tat, “Topraklama ölçümleri yapılmalı. Site ya da yüksek katlı binalarda paratoner tesisatları da mutlaka kontrol edilmeli" dedi.

'YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KULLANILMALI'

Kışın elektrikli soba, yazın ise klima kullanımının artmasıyla tesisatların zorlandığını belirten Tat, “Bu cihazların bağlantısı çoğu zaman kontrolsüz yapılıyor. Soğuk havalarda ya da yazın sıcak günlerde yangın riski daha da artıyor. Bu nedenle cihazların bağlantısında mutlaka yetkili mühendislerden destek alınmalı. Projelere uygun kablo kesitleri belirlenmeli ve tesisatlar buna göre düzenlenmeli" diye konuştu. Ev ve iş yeri kullanıcılarına yangın algılama ve söndürme sistemlerini kullanmaları yönünde çağrı yapan Tat, bu sistemlerin belli periyotlarla bakımının yapılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti. (DHA)