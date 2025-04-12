DÜNYA Boks Federasyonu (World Boxing) Başkanı Boris van der Vorst, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de üyeleri arasında bulunduğu World Boxing’in başkanı Van der Vors, Ankara'da Hekimoğlu'yla bir araya geldi. Federasyonun merkezinde gerçekleşen toplantıda iki başkan arasında fikir alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, "Sayın Vors’un bir sloganı var 'Hep birlikte.' Biz de inşallah hep birlikte hem Avrupa hem de dünya boksuna katkı sağlayacağız. Kendisiyle istişare içinde olacağız ve dünya boksuna yön vereceğiz" ifadelerini kullandı.

World Boxing Başkanı Van der Vors ise Türkiye'nin dünyadaki en güçlü boks federasyonlarından birine sahip olduğunu ve sporcularının da çok başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Avrupa’da da güçlü bir organizasyon kurmak ve Türkiye’de büyük uluslararası etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Türkiye'deki kadın boksörlerden gerçekten etkilendim. Başkan ve yönetim kurulunu, ekibini yeni gördüm. Çok deneyimli görünüyorlar ve Türkiye Boks Federasyonunun başarısı için çok motive olmuş durumdalar. Bu yüzden, onlarla tanışmak ve gelecekteki iş birliğini görüşmek için burada olmaktan çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BAŞKANINDAN SERDAR ACVI’YA ÖZEL TEŞEKKÜR YAZISI

IOC'nin 26 Şubat'ta tanıdığı World Boxing'e Türkiye dahil 100'e yakın ulusal federasyon üye olurken Ankara’daki buluşmada Serdar Avcı ile

Boris van der Wors özel olarak bir araya geldi. Dünya boksunun başkanı Boris van der Wors ile eski milli boksörlerden WBC Asya ve WBC Internacional şampiyonu olan, boks kariyerinin ardından WBC Türkiye’yi kuran ve WBC greater Turan başkanı Serdar Avcı bir araya geldiler.

Özel yemekte gerçekleşen iki boks adamının sohbetinde dünya boksununun değişiminden bahsedip tüm dünyada boksu daha da yaygınlaştırarak sevdirme projelerinden ve aynı zamanda Türk boksunun geleceğinden bahsedildi. Serdar Avcı’ya Türk boksu ile ilgili gözleminden bahseden World Boxing Başkanı Van der Vors, “Türk boksu, Türkiye Boks Federasyonu başkanı Suat Hekimoğlu‘nun muhteşem çalışmaları sonunda dünya boksunda harika yer alacak. Türk boksörleri dünya olimpiyat arenalarında başarılı olacaklardır, buna eminim” diye konuştu.

Serdar Avcı’nın profesyonel boksa verdiği destek ve yaptığı yatırımların farkında olduğunu da belirten dünya başkanı Wors, çalışmaları için Serdar Avcı’ya özel bir yazı ile teşekkür etti.