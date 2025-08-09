Şirketten yapılan açıklamada, kampanyanın, bağımsız karşılaştırma şirketi umlaut tarafından İstanbul ve Türkiye’nin en güvenilir, en iyi performans gösteren mobil operatörü seçilme başarısının kutlanması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Kampanya ay sonuna kadar geçerli olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, altyapılarını en yeni teknolojilerle geliştirerek müşterilere üstün dijital deneyim sunmayı sürdürdüklerini ifade etti. Şahin, “Yıllar süren istikrarlı yatırımlarımız sayesinde, umlaut’un performans değerlendirmesinde önemli bir başarı yakaladık. Bu başarıyı, Vodafone’a yeni katılan müşterilerimizle birlikte kutlamak için ilk fatura dönemindeki tarife ücretini biz karşılıyoruz. Böylece herkes Vodafone’un yüksek hizmet kalitesini ücretsiz deneyimleyebilecek” dedi.

Avrupa’nın önde gelen bağımsız karşılaştırma kuruluşu umlaut tarafından geçen ay yapılan mobil şebeke testlerinde Vodafone, sesli arama, web tarama, video izleme ve oyun gibi birçok teknik kriterde en yüksek skoru alarak Türkiye genelinde ve İstanbul’da en iyi performans gösteren mobil şebeke olarak seçilmişti.

Vodafone’un bu kampanyası, yeni abonelere kaliteli iletişim deneyimini ekonomik avantajlarla yaşama fırsatı sunuyor.