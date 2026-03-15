İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Eraslan’ın olaydan iki gün önce Mısır tatilinden İstanbul’a döndüğü belirlendi. Genç fenomenin ölümünden önceki son saatlerine ilişkin güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Kamera kayıtlarında, olaydan yaklaşık 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın yaşadığı apartmana girdiğive kısa süre sonra binadan ayrıldığı tespit edildi.

İfadesi alınan Kurtuluş’un, Eraslan ile evde sohbet ettiklerini söylediği öğrenildi. Kurtuluş’un ifadesinde, sohbet sırasında Eraslan’ın şakayla tokat attığını, bunun üzerine “Ben böyle el şakalarını sevmem” diyerek evden ayrıldığını anlattığı belirtildi.

Polis ekipleri, Eraslan’ın ölüm nedenini netleştirmek için olay yeri inceleme bulguları ve adli tıp raporunu değerlendiriyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.