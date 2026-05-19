Bir adam, ilk bakışta evcil bir kedi izlenimi veren ancak aslında doğanın en gizemli yırtıcılarından biri olan Pallas kedileri (manul) ile karşılaştı. Kısa süren karşılaşma, bu nadir türün görünümünün ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Pallas kedisi, özellikle Moğolistan, Rusya’nın güneyi, Kazakistan ve Çin’in yüksek platolarında görülüyor. Kayalık ve soğuk bozkır yaşamına uyum sağlayan bu tür, yoğun ve uzun tüyleri sayesinde sert kış koşullarında hayatta kalabiliyor.

Görünüş olarak “şişkin ve uysal” bir kediye benzese de aslında oldukça vahşi bir avcı. Vücut yapısı kısa ve tıknazdır; bu da onu çevik bir koşucu yerine pusu kurarak avlanan bir tür haline getirir. Küçük kemirgenler, kuşlar ve böceklerle beslenir.

Uzmanlara göre Pallas kedisinin en dikkat çekici özelliği, yuvarlak yüzü ve düşük kulak yapısı sayesinde sürekli “şaşkın” bir ifade taşıması. Ancak bu ifade, onun sakin olduğu anlamına gelmiyor. Tehdit algıladığında agresif savunma davranışları gösterebiliyor ve hızlı refleksleriyle saldırabiliyor.

Nadir görülmesi ve gizli yaşam tarzı nedeniyle doğa fotoğrafçılarının en çok görüntülemek istediği türler arasında yer alan Pallas kedisi, yaban hayatının “sevimli görünüp tehlikeli olabilen” yüzünü temsil ediyor.