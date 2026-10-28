İmbat Madencilik işçilerinin, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini duyurmak amacıyla Soma’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte müdahale yaşandığı bildirildi.
Manisa Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüyüşe müdahale ettiği belirtilirken, işçiler ulaşımın engellendiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.
Madenciler, taleplerini duyurmak amacıyla Ankara’ya ulaşmayı hedeflerken, yürüyüş sırasında yaşanan müdahalenin ayrıntılarına ilişkin açıklama bekleniyor.
Muhabir: Melisa Sapaz