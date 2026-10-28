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Manisa Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüyüşe müdahale ettiği belirtilirken, işçiler ulaşımın engellendiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

İmbat Madencilik işçilerinin, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini duyurmak amacıyla Soma’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte müdahale yaşandığı bildirildi.

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