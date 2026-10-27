İstanbul’da taksici ile Martı TAG arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Bir taksici, plaka maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek Martı TAG uygulamasının kurucusu Oğuz Alper Öktem’e tepki gösterdi.

İstanbul’da bir taksici, plaka için ödediği bedelle vatandaşların kendi araçlarıyla yolcu taşıması arasındaki farkı gündeme getirdi. Plakaya 13 milyon TL ödediğini belirten taksici, TAG üzerinden yapılan taşımacılığa tepki göstererek, “Ben 13.000.000 TL’ye plaka alıyorum ama vatandaş 500.000 TL’lik aracıyla yolcu taşımacılığı yapıyor. Ne yapalım, adamların ofisini basıp bilgisayarlarını mı parçalayalım?” ifadelerini kullandı.

Taksicinin sözleri, İstanbul’da geleneksel taksicilik ile Martı TAG üzerinden yapılan yolculuklar arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Plaka maliyetleri ve taşımacılık faaliyetlerine ilişkin farklı yaklaşımlar, iki taraf arasındaki gerilimin temel başlıkları arasında yer alıyor.