ABD’nin Teksas eyaletindeki SpaceX test tesisinde gerçekleştirilen tanıtımda yeni Tesla Roadster, önce özel bir rampada ilerledi. Aracın alt bölümündeki fan sistemi sayesinde ters pozisyonda hareket edebildiği gösterilirken, ardından itici sistemler devreye girdi. Prototip, havada manevra yaparak yere indi ve başka araçların üzerinden atladığı gösteriyle izleyenleri şaşırttı.

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, aracın arka bölümünde ana iticiler, farklı yönlerde hareketi kontrol etmeye yardımcı olan iticiler bulunduğunu belirtti. Musk, Roadster’ın roket gibi hareket edebileceğini ifade etti. Şirketin tanıtımında sergilenen bu özellikler, otomobil teknolojisinde alışılmışın dışında bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

SAATTE 370 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE HIZ HEDEFİ

Yeni Roadster’ın performans özellikleri de dikkat çekti. Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre aracın saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza ulaşması ve 0’dan saatte 96 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkması hedefleniyor. Tek şarjla 480 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı da açıklandı.

Bununla birlikte, açıklanan performans değerlerinin üretim modelinde nasıl sunulacağı ve uçuş özelliklerinin hangi koşullarda kullanılabileceği merak konusu. Tanıtımda gösterilen prototip performansı, aracın tüm özelliklerinin günlük trafikte aynı şekilde kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN 2028 İŞARET EDİLDİ

Yıllardır gündemde olan yeni nesil Roadster projesinde Tesla, seri üretim için 2028 yılını hedef gösterdi. Model ilk kez 2017’de duyurulmuş, ancak üretim takvimi çeşitli ertelemeler nedeniyle gecikmişti. Son tanıtımda aracın kesin satış fiyatı açıklanmadı.

Şirketin sunduğu seçenekler arasında performans odaklı versiyonlar ve özel davetle sunulacağı belirtilen, uçuş sistemine sahip “Rocket” seçeneği bulunuyor. Uçuş özelliklerinin karayollarında kullanımına ilişkin yasal durum ise ülkeden ülkeye değişebilecek.

Elon Musk’ın yeni Roadster tanıtımı, otomobillerin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak aracın seri üretime geçmesi, teknik özelliklerinin doğrulanması ve uçuş sisteminin günlük kullanım koşullarında uygulanabilirliği için önümüzdeki dönemde daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor.