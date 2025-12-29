Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda yol ve köy ulaşıma kapandı. Özellikle Ankara’dan yola çıkarak Bolu yönüne ilerleyen sürücüler, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bolu Gerede yolu ile Bolu Dağı mevkiinde kar yağışının etkisini artırması sonucu trafikte aksamalar meydana geldi. Akşam saatlerinde bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, yolların açılmasını beklemek zorunda kaldı.

Yetkililer, Ankara–Bolu güzergâhını kullanacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin ise zincir, takoz ve kış lastiği bulundurmaları istendi.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.