Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in konuşmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı. Emir, "Buradan şaşıyorum, konuşuyorsunuz, 'Hukuksuz yere tutsak edilen milletvekilleri' diyorsunuz. Doğru ama bu kelime sizin ağzınıza yakıştı gerçekten. Hukuksuz yere tutsak edilen bir milletvekili var; Can Atalay. Bir gün onun için burada bir kelime kullandınız mı? Can Atalay hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor, sizin milletvekili arkadaşınız, mevkidaşınız, onun için de bir kelime söyleyin. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş; 9 yıldır haksız hukuksuz yere Anayasa Mahkemesi görmezden geliniyor, AİHM karar veriyor, duymazdan geliyorsunuz, çiğniyorsunuz. Acaba bir şey olur mu, Türkiye'de adalet yerini bulur mu dediğimiz bir süreçte bekliyorsunuz ve itiraz etme süreniz AİHM kararına karşı 90 günde doluyor, 89'ncu günde itiraz ediyorsunuz. Bu ayıp da size yeter" dedi.

'İSRAİL'E TÜRK LİMANLARINDAN GİDEN BİR PETROL YOKTUR'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kurul'da yapılan konuşmalara cevap vermek istediğini belirterek, "Burada yapılan konuşmalardan birisinde, tam Genel Kurul kapanacakken boru hattından gelen petrolün satılmasıyla alakalı, 'Efendim, bu satılıyor ve Cumhurbaşkanı buradan haraç alıyor' gibi bir konuşma yapıldı, hatırlayınız. Kim olduğunu biliyorum da adını zikretmek istemiyorum. Siz güzelce cevap veriyorsunuz, diyorsunuz ki, 'Arkadaşlar, bu uluslararası hukuka dair bir anlaşmadır, bir sözleşme yapılmıştır ve bu sözleşmenin neticesinde de Türkiye'nin buradan elde ettiği gelir budur. Borunun içerisinden geçenle aslında hiçbir dahli yoktur.' Ama ona rağmen Azerbaycan'la konuşulmuştur. Sayın Enerji Bakanımızla tekrar konuştum, kesinlikle ve kesinlikle, Sayın Murat Emir, İsrail'e Türk limanlarından geçerek giden bir petrol yoktur. Bu daha nasıl söylenecek bilemiyorum. Yoktur, yoktur, yoktur. Azerbaycan da bu hukuka riayet etmiştir. Petrol oradan çünkü siz malı aldığınızda o petrolü orada alıyor bu devlet. Bunu alıp başka bir yerden de alıp getirebilir ama nihayetinde bir kez daha ifade ediyorum: O boru hattından geçen petrolden İsrail'e giden hiçbir şekilde bir petrol yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETVEKİLLERİMİZİN YARIN BURADA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Konuşması sırasında Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın, İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilini hatırlatması üzerine Zengin, "Buraya gelmeden evvel Dışişleri Bakanımızla da konuştum. 3 milletvekilimiz şu an Aşdod Limanı'nda. Yarın oraya özel bir uçak gidecek. Bütün gemiler, oradaki insanlarımız takip edilmiştir, milletvekillerimize özel uçak gönderildi, yarın olmasını bekliyoruz ama en geç bir sonraki gün kendileri burada olacaklar. Bu anlamda Türkiye sadece ve sadece Türk vatandaşlarını değil, farklı ülkelerden filoya katılan pek çok insanı da hem Türkiye'ye getirdi. Devamında da kendi ülkelerine emniyetle götürdü. Son cümlem şu olacak; Bakın, Filistin dünyanın imtihanı, hepimizin imtihanı, TBMM'nin de imtihanı, şu kendi aramızda kavga etmeyi bırakır mıyız lütfen. Bu konuda birleşelim, oturalım, sabaha kadar hatta mikrofonları her şeyi kapatalım, yan yana oturalım, konuşalım, ne yapacağımıza karar verelim" ifadelerini kullandı.

'GENEL GÖRÜRŞME TALEBİ YETERSİZDİR'

Ardından söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bu genel görüşme talebi yetersizdir. İsrail'e Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu askeri müdahale dahil olmak üzere bunları söylemeniz lazım. Milletvekillerine karşı uçak göndereceğiz, gelmeyin Sema Hanım oradan, gelmeyin Mehmet Atmaca oradan, gelmeyin Necmettin Çalışkan oradan; o vatandaşlarla beraber gelin, o özel uçağa binmeyin, binmeyin, binmeyin. Arkadaşlarımızla beraber yüreğimiz. Bir gün Filistin bağımsız olacak ama nasıl bağımsız? 1967 sınırlarında bağımsız, 'Efendim, Birleşmiş Milletler'de 157 devlet tanıyormuş.' Tanıyor da ne yapıyor Allah aşkına. Elbette iyidir ama yetmez, bir gün orada Filistin'in bayrağı toprağıyla beraber dalgalanmalı Birleşmiş Milletler'de, 1967 sınırlarında, aksi takdirde Gazze'yi işgal edecekler ve kimsenin de sesi çıkmayacak" diye konuştu.

'İSRAİL'İ SÜREKLİ KINIYORUZ, BİR ŞEY DEĞİŞİYOR MU?'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise geçen yasama yılında Genel Kurul'da İsrail'i 3 veya 4 kez kınadıklarını hatırlatarak, "İsrail'i sürekli kınıyoruz, kınıyoruz ve kınıyoruz. Bir şey değişiyor mu, hiçbir şey değişmiyor. 65 bin insan ki bunların yüzde 60'ı kadın ve çocuk, katledildi. Bugün geldiğimiz noktada, milli egemenliğimize, milletin iradesine saygısızlık yapılacak bir tutumla 3 milletvekilimiz alıkonuldu. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Arkadaşlar, güçlü olmak zorundasınız. Siz oraya milletvekilinizi gönderdiğinizde demesi lazım ki İsrail'in, 'Türkiye'nin milletvekillerine elimi sürersem dünya başıma yıkılır.' Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ama durum nedir? Durum şudur: Biz İsrail'le ilgili bir adım atacak olduğumuz zaman, 'Acaba Amerika bir şey der mi?' diye soruyoruz veya Doğu Türkistan'la ilgili bir cümle kuracağımız zaman Çin'in gözlerinin içine bakmak zorunda kalıyorsunuz; bu gerçekle yüzleşin" dedi.

'SÜREKLİ YALAN SÖYLEYEN BİR SİYASİ İKTİDARSINIZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'li Zengin'e cevaben, "Sayın Özlem Zengin önemli bir soru sordu, 'Bize niye inanmıyorsunuz' dedi. Cevabı basit çünkü sabıkalısınız, çünkü sürekli yalan söyleyen bir siyasi iktidarsınız. Ekim 2023'te başladı. 'Ticareti kesin' dedik, 'Ticaret yapmıyoruz' dediniz. Yakalanınca, 'Azalttık' dediniz nisanda, yakalanınca mayısta, 'Tamamen kestik' dediniz, hala çatır çatır ticaret yapıyorsunuz; gerçek budur. Azerbaycan'dan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'ndan gelen petrol ne oluyor? Daha 8 ay önce burada Sayın Zengin böyle bir oturumda, 'Biz ona karışamayız çünkü satan Azerbaycan, alan İsrail, arada da biz varil başına 1,25 sent kazanıyoruz, zaten uluslararası hukuk bunu emrediyor' dedi. Sonra paçaları tutuştu. Kaçacak yer aradılar. Ondan sonra bandıralar değişti. Güzergahlar değiştirildi, radarlar kapatılarak götürülüyor petroller İsrail'e. Bunu tüm dünya biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BU SÖZLERİ AYNEN İADE EDİYORUM'

Ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Emir'in üslup sorunu olduğunu belirterek, "Bu sözleri aynen iade ediyorum. Fakat ben öyle iğrenç kelimeler kullanmayacağım. Sayın Emir, ben o gece ne konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum. O akşamki konuşmamda da gene son dakikaydı. O boru hattından geçen sürecin nasıl olduğunu, bunun hangi uluslararası sözleşmeye dayandığını ifade ettim. Son cümle olarak dedim ki; Azerbaycan'dan hassaten rica edildi ve Azerbaycan bizim hukukumuza riayet ediyor, İsrail'e bizim üzerimizden petrol göndermiyor" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU BİR KEZ DAHA ÇİĞNEMİŞTİR'

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 'Gazze'ye Giden İnsanı Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair' Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ni okuttu. Tezkerede, "Uzun zamandır İsrail’in acımasız ablukası altında yaşamak zorunda bırakılan ve 2 yıldır soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele etmektedir. Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve elliden fazla gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlık cephesinin güçlü sesi olmuştur. İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir" denildi.

'TBMM'YE YAPILAN ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR'

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Netanyahu ve çetesinin Özgürlük Filosu'na saldırdığını belirten Tezkere'nin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan’ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisi'ne bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM'ye yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan tüm Filistin dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aşan İsrail’i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük Filoları'nın mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin’in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır."

TEZKERE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin okunmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, tezkereyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

Bingöl, oylama işleminin ardından birleşimi, 9 Ekim Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.