SÜMER TAŞKIRAN

Milliyetçi duruşu ve vatansever kimliğiyle hafızalarda yer eden Gün Sazak, vefatının yıl dönümünde Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Programda, Sazak’ın hayatının son dört gününü konu alan belgesel ilk kez gösterildi.

BELGESEL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik, Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenirken, belgesel gösterimi salonu dolduran davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gün Sazak’ın yaşam mücadelesini ve ideallerine olan bağlılığını anlatan belgesel, katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Katılım gösteremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anma gecesi için özel bir mesaj gönderdi.

SİYASET DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Anma programına; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, milletvekilleri, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, Ankara il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Demokratik Sol Parti (DSP) adına ise Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci, İl Başkan Yardımcısı Ayşe Bülbül, İl Sekreteri Engin Yayla, Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar ve Pursaklar İlçe Başkanı Fırat Avvuran hazır bulundu.

Kokteyl programı ile başlayan etkinlik, belgesel sunumu ile devam etti.

BİR DAVA ADAMI: GÜN SAZAK KİMDİR?

26 Mart 1932’de Eskişehir’de doğan Gün Sazak, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Maarif Koleji mezunu olan Sazak, ardından ABD Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılan Sazak, 21 Temmuz 1977’de Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevine getirildi. Görev süresince kaçakçılıkla kararlılıkla mücadele eden Sazak, dürüstlüğü ve devlet ahlakına bağlılığıyla geniş bir kesimin takdirini kazandı.

Ne yazık ki, 27 Mayıs 1980’de Dev-Sol örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, doğduğu topraklar olan Eskişehir’in Sazak köyünde toprağa verildi.

İDEALLERİ İLE YAŞAYAN BİR İSİM

Hayatı boyunca adalet, dürüstlük ve vatan sevgisini ilke edinen Gün Sazak’ın mücadelesi, yıllar geçse de unutulmuyor. Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı program, onun fikirlerinin yeni nesiller tarafından da hatırlanmasını sağladı.