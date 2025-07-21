Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir adım daha atılıyor. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından, tamamen bireysel girişimiyle uzaya gitmeye hazırlanan Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, üçüncü Türk uzay yolcusu olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Erdem’in bu yolculuğu ABD merkezli uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği, insanlı uçuşlara özel olarak tasarlanan yörünge altı roket sistemi New Shepard ile gerçekleştirilecek.

Gökhan Erdem bu özel uçuşla birlikte, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı unvanını elde edecek. Aynı zamanda Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak da tarihe geçecek.

Tamamen otonom sistemle çalışan ve pilotu bulunmayan New Shepard’ın 14. insanlı görevinde Erdem ile birlikte beş yolcu daha yer alacak. Uçuş sırasında, uluslararası arenada uzayın başlangıç noktası olarak kabul edilen 100 kilometrelik Karman çizgisi aşılacak. Böylece yolcular mikro yerçekimi ortamını deneyimleyerek Dünya'yı uzaydan izleme fırsatı bulacak.

İstanbul’un Simgeleri Uzaya Taşınacak

Gökhan Erdem’in uçuş kıyafetinde Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü ve benzeri İstanbul’a ait simgeler yer alacak. Bu simgeler, Türkiye’nin kültürel mirasını ve kıtalar arası köprü olma özelliğini uzaya taşıma amacı taşıyor.

Ağustos ayında ABD’nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden gerçekleşecek ve New Shepard NS-34 adı verilen görevde Türkiye’nin uzay vizyonu da bireysel çabalarla pekiştirilecek.

"Uzay Bir Yer Değil, Gelecek"

Gökhan Erdem, çocukluk çağlarından bu yana uzaya duyduğu ilgiyi şöyle dile getirdi:

“Uzayın sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda insanlık için bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in görevleri beni çok etkiledi. 2023 yılında Bursa’da düzenlenen 34. Astronot Kongresi kararımda dönüm noktası oldu.”

Erdem, burada tanıştığı Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov ile Amerikalı astronotlar Michael Lopez Alegria ve Victor Glover gibi isimlerin desteğinin kendisini motive ettiğini belirtti.

Bu uçuşla Türkiye, yalnızca devlet destekli uzay projeleriyle değil, girişimcilik, inovasyon ve bireysel katılımla da uzaydaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Gökhan Erdem’in tarihi yolculuğu, Türkiye’nin uzay vizyonunda yeni bir sayfa açacak.