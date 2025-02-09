Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Üsküdar Asayiş Şube ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu madde ticareti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 6 Şubat Perşembe günü Ünalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında ev sahibi A.K.S. (35) gözaltına alındı.

SERA DÜZENEĞİ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda evin teras katında uyuşturucu madde imal edilecek şekilde kurulan sera düzeneği bulunduğu tespit edildi. 23 saksı içerisinde yetişmekte olan 'kök uyuşturucu' maddesi ve bir kilogram 'marihuana' maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.