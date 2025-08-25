Son günlerde ünlü sanatçılarla ilgili ortaya çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Anıl Emre Dal'ın geçtiğimiz senelerde Instagram DM üzerinden bir genç kıza attığı uygunsuz mesajlar ortaya çıktığı öne sürüldü. Genç kız son zamanlarda ortaya çıkan iddialardan sonra, başına gelen bir taciz olaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Genç kızın gönderisine yorum ve beğeni yağarken, paylaşımı yapan kişi hakkında ise dava açıldığı öne sürüldü. Anıl Emre Dal ise olay ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.