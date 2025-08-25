Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Güller ve Günahlar dizisi yarın sete çıkıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, dün gerçekleştirilen okuma provasıyla hazırlıklarına başladı.

Dizinin konusu

Güller ve Günahlar, ihanetle sarsılan iş insanı Serhat’ın hayatıyla, tüm imkânsızlıklara rağmen yaşama sevincini kaybetmeden çevresine umut olan çiçekçi Zeynep’in yollarının kesişmesini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak.

Oyuncu kadrosu netleşiyor

Murat Yıldırım’ın Serhat, Cemre Baysel’in ise Zeynep karakterine hayat vereceği dizide usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Gülenay Kalkan’ın ardından kadroya yeni isimler katıldı. Serdar Orçin “Cihan”, Oya Unustası “Berrak”, Kaan Çakır “Tibet”, Aleyna Solaker “Azra” ve Gizem Sevim ise “Ebru” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Oya Unustası dizide Serhat’ın eşi Berrak’ı canlandıracak. Çocuk oyuncular arasında ise Beren Gençalp yer alıyor.