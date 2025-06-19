Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Jeremie Frimpong, yaz tatili için Bodrum’u tercih etti. Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da görüntülenen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu kez sahadaki performansıyla değil, lüks eğlencesiyle adından söz ettirdi.

Liverpool’un yeni transferi Jeremie Frimpong, tatilini geçirdiği Bodrum’da eğlencesiyle gündem oldu. Genç yıldız, önceki gece Yalıkavak’ta bulunan ünlü bir Yunan restoranında arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Mekana girdiği andan itibaren enerjisiyle dikkat çeken Frimpong, geleneksel Yunan eğlencesine uyum sağlayarak tabak kırma ritüeline katıldı. Restoran personelinin yönlendirmesiyle tabakları kıran Frimpong, eğlenceli tavırlarıyla geceye damga vurdu. Renkli anlarıyla çevredekilerin ilgisini çeken futbolcu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Jeremie Frimpong’un Bodrum’daki eğlence gecesi, ödediği hesapla da gündem oldu. Kulis bilgilerine göre, genç futbolcunun o gece yaptığı harcama yaklaşık 600 bin TL’yi buldu. Lüks menüler, sınırsız ikramlar ve özel servisle geçen gecede Frimpong’un cömertliği dikkatlerden kaçmadı. Sahadaki performansının yanı sıra enerjisi ve tarzıyla da öne çıkan yıldız oyuncunun Bodrum tatili, magazin camiasında geniş yankı uyandırdı.