Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşanan su sorununun çözümü için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki su sıkıntısını gidermek amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Su meselesinin kendileri için sadece teknik bir konu olmadığını vurgulayan Ekinci, "Bu, doğup büyüdüğüm şehre olan vefa borcumuzun bir parçası. Rabbim bize bu memlekete hizmet etme fırsatını verdi. Bu süreci sabır, dua ve destekle birlikte aşacağımıza inanıyorum. Ortak sevdamız Sorgun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ekiplerin Cihanşarlı köyü yakınlarında yürüttüğü çalışmalardan olumlu sonuçlar alındığını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin 450 metre mesafeden ilçemize su getireceğiz. Açtığımız 3 kuyudan olumlu sonuçlar aldık. En geç bir ay içerisinde bu suyu Karşıyaka Mahallesi'ndeki depoya ulaştıracağız. Böylece Aydınlıkevler ve Yenidoğan mahallelerinde yaşanan sorun da hafiflemiş olacak. İnşallah 2 ay içinde su sorununu çözmüş olacağız."