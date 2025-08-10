Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyeleri koruma altına alındı.

Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı.

ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleriyle deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.

PİNA-İZ Projesi kapsamında ise dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı.

Erdek Körfezi'nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı. Pinaların her ay büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları izlenecek.

Ayrıca proje kapsamında Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş 7 istasyonda pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımıyla çevresel değerlerdeki iyileşme potansiyeli de takip edilecek.

'Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor'

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından pina midyeleri ve deniz çayırlarıyla ilgili görüntülü paylaşarak, şunları kaydetti:

'Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor. Deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz.'