İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Ali Çalgan Çorum'da il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Çorum'da Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği ve Çorum Belediyesi tarafından çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Vali Ali Çalgan, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği’nce sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanları ile ilgili bilgi verdi.

Toplantından sonra Karaloğlu, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği tarafından yapımı devam eden Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında incelemelerde bulunuldu ve yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Karaloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 31 Temmuz 2004 tarihinde 5199 sayılı Hayvan Koruma Yasası’nda değişiklik yapıldığını belirterek, “2004 yılında çıkan yasa belediyelerimize sahipsiz hayvanların sokaktan toplatılması ve bunların rehabilite edildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılmasını emrediyordu. Bu yasayla belediyelerimiz sahipsiz hayvanları toplayacak, bu hayvanları kısırlaştırıp tedavilerini yaptıktan sonra küpeleyerek tekrar doğal ortamına bırakacaktı. 2004 yılından 2024 yılına kadar bu kısırlaştırma işlemleri Türkiye genelinde tam manasıyla yapılmadığı veya yapılamadığı için maalesef ülkemizde şu anda çok ciddi bir sahipsiz hayvan problemi var” dedi.

'HAYVANLAR SOKAĞA BIRAKILMAYACAK'

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2024 yılında 5199 sayılı Hayvan Koruma Yasası’nı değiştirdiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “Şimdi yeni anlayışa göre sahipsiz hayvanlar yine toplanacak. Kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Rehabilitasyona tabi tutulacak. Çiplemesi ve sahiplendirmesi yapılacak. Eğer hayvan sahipleniliyorsa sahibine teslim edilecek. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise oluşturulan doğal alanlarda yaşamlarına devam edecek ve tekrar sokağa bırakılmayacak. 2004 yılındaki yasa ile 2024 yılında yürürlüğe alınan yasa arasındaki en büyük fark bu. Yasanın yeni uygulamasına dönük İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın, büyükşehir olmayan, İl Özel İdaresi olan 51 ilimizin valisine talimatları oldu. Valilerimizin illerinde bu işe liderlik yapmasını istedi. Valilerimizin tüm kurumları bir araya getirmesi ve en kısa sürede bu problemin toplumun gündeminden çıkarılması talimatını verdi” ifadelerini kullandı.

'ÇORUM ŞANSLI İLLERİMİZDEN'

Çorum’un bu konuda şanslı illerden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “Yasa çıkmadan önce burada İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz bir araya gelerek Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliğini kurmuş. Şu anki çalışmalar birlik aracılığıyla yürütülüyor. Çorum Belediyemizin 2024 yılında hizmete aldığı modern bir hayvan barınağı var. Sokak hayvanları orada toplanacak, kısırlaştırılacak, rehabilitasyon dönemi bittikten sonra bu alana getirilecek ve burada yaşamlarına devam edecekler” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, inceleme ve ziyaretler sonrası Çorum'dan ayrıldı.