10-13 Nisan tarihlerinde ülke genelinde etkili olan zirai don felaketinin tarımsal üretimde büyük zararlara yol açtığını açıkladı.

Bayraktar, yaşanan olumsuz hava koşullarının dün gece de devam ettiğini belirterek, "Zirai donun etkileri devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor" dedi.

Oda başkanları ve İl-İlçe Tarım Müdürlükleriyle birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, zarar gören alanların yerinde incelendiğini ve elde edilen verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Bayraktar, üreticilerin yanında olmanın önemine vurgu yaparak, "Bu zorlu süreçte, üreticilerimizin desteğe ihtiyacı var. Üretimin sürdürülebilirliği ve ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için çiftçilerimizin desteklenmesi kritik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Çiftçiye ve üreticiye seslenen Bayraktar, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, üreticilerimizin yanında olmamız her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Üretimin sürdürülebilirliği ve ülkemizin gıda güvencesinin korunabilmesi için çiftçilerimizin desteklenmesi hayati bir önem taşıyor. Bu hafta, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte birçok bölgede afet sahalarını ziyaret ederek zararın boyutunu yerinde görme fırsatı bulacağız. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde yazılı açıklama yaptı.

ZİRAİ DONUN OLASI ETKİLERİ NELER?

Zirai don, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde önemli ekonomik kayıplara yol açabilen bir doğal afettir. Ülke genelinde yaşanan zirai don olayları, tarım sektörünü doğrudan etkileyerek, gıda üretiminde önemli azalmalar ve fiyat artışları gibi ekonomik sonuçlar doğurabilir.

Tarımsal üretimde azalma

Zirai don, özellikle meyve, sebze ve diğer tarım ürünlerinde hasara yol açar. Don olayları, özellikle çiçeklenme veya meyve tutum dönemi sırasında gerçekleşirse, bu ürünlerin verimliliğini ciddi şekilde düşürür. Üretimdeki azalma, tarım sektörüne bağlı işletmelerin gelir kaybına yol açar.

Gıda fiyatlarında artış

Tarımsal üretimde yaşanan kayıplar, gıda ürünlerinin arzını düşürür. Azalan arz, talep karşısında fiyatların artmasına neden olabilir. Özellikle halkın temel gıda maddeleri olan sebze ve meyve fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanabilir. Bu durum, hem tüketiciyi hem de enflasyonu etkileyebilir.

Tarım ürünlerinin ithalatına yönelme

Yerli üretimdeki düşüş, ithalatı artırabilir. Bu, döviz kuru dalgalanmaları ve dış ticaret açığının büyümesi gibi ekonomik sorunlara yol açabilir. İthalatın artması, özellikle döviz bazlı ödemeler ve yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatabilir.

İstihdam üzerindeki etkiler

Tarım sektörü, özellikle mevsimlik işçiler ve aile çiftçileri için büyük bir istihdam alanıdır. Zirai don, üretimin azalmasıyla bu kişilerin işsiz kalmasına yol açabilir. Ayrıca, iş gücü kaybı, kırsal alanda sosyal ve ekonomik sorunları daha da derinleştirebilir.