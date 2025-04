İlk İngilizce sözlük yayınlandı

Günümüzde evrensel hale gelmiş olan İngilizce'nin öğrenilmesinde önemli bir rol oynayan sözlüklerin ilki, Noah Webster tarafından "An American Dictionary of the English Language" adıyla 14 Nisan 1828 tarihinde yayınlandı. Amerikalı bir editör ve yazar olan Noah Webster, ders kitapları yazıcılığının öncü isimlerinden biriydi ve kendisine "Amerikan Bilim ve Eğitiminin Babası" denilmişti.

Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'e suikast yapıldı

Amerikan İç Savaşı sonrasında eyalet birliğinin korunmasında ve Amerika'da köleliğin son bulmasında önemli rol oynayan ABD Başkanı Abraham Lincoln'e, 14 Nisan 1865 tarihinde John Wilkes Booth tarafından suikast düzenlendi. Bu suikast sebebiyle ağır yaralanan Lincoln, 15 Nisan 1865 tarihinde hayatını kaybetti.

İlk film görüntüleme makinesi icat edildi

Tarihin ilk film görüntüleme cihazlarından biri olarak sinemanın gelişimine öncülük eden kinetoskop, 14 Nisan 1894 tarihinde Thomas Edison tarafından icat edildi. Cihazın üstünde bulunan gözetleme deliğinden filmler, teker teker izlenebiliyordu. Ardışık görüntüler içeren film şeridinin kinetoskop üzerinden geçirilmesi ile sağlanan görüntü, sinemada kullanılan projeksiyon aletlerinin geliştirilmesinde esas alınan en önemli gelişmelerden biriydi.

Paris Uluslararası Fuarı açıldı

14 Nisan 1900 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris, uluslararası bir sergiye ev sahipliği yaptı. 12 kasım 1900 tarihine kadar devam eden fuar, 50 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmiş, fuar süresince uluslararası katılımlı konferanslar ve etkinlikler yanında 1900 Yaz Olimpiyatları gerçekleştirilmişti. Fuar sırasında ilk kez sergilenen icatlar arasında; dönme dolap, yürüyen bant, troleybüs hattı, yürüyen merdiven, dizel motor, elektrikli araba, çinko-karbon pil, elektrikli itfaiye aracı, ilk manyetik ses kaydedici telegrafon ve matruşka bebekler gibi birbirinden ilginç ürünler bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun da katıldığı fuardaki Osmanlı İmparatorluğu Sergi Binası, İtalya ve Amerika Sergi Binalarının arasında yer alıyordu.

Galata Köprüsü hizmete açıldı

Haliç üzerinden Karaköy ile Eminönü'nü birbirine bağlayarak ulaşımı sağlamak amacıyla bir Alman şirketine yaptırılan Galata Köprüsü, 14 Nisan 1912 yılında hizmete açıldı. Bu köprü 1992 yılındaki yangına kadar yetmiş yıl süreyle kullanıldı. Yangın sonrası ulaşım yeni yaptırılan köprü üzerinden sağlanmaya başlandı. Onarıldıktan sonra Balat-Hasköy arasına yerleştirilen eski köprü, günümüzde "Eski Galata Köprüsü", "Tarihi Galata Köprüsü" adlarıyla anılmaktadır.

Titanik Gemisi buzdağına çarptı

Su geçirmez bölmeleri ve kapılarıyla dünyanın en güvenli gemisi olarak ünlenen ve batmayacağı kabul edilen RMS Titanic, 14 Nisan 1912 gece yarısına yakın saatlerde bir buzdağına çarptı ve batmaya başladı. Yaşanan kaza sebebiyle gemide bulunan yolcular ve mürettebattan 1500 kişi hayatını kaybetti.

Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu

11-14 Nisan 1947 tarihleri arasında Çekoslavakya'nın Prag şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yaşar Doğu, 14 Nisan 1947 tarihinde Avrupa Şampiyonu oldu. Yaşar Doğu şampiyonaya 73 kilogramda (Velter siklet) katılmıştı. Türkiye Güreş Milli Takımı, bu şampiyonada İsveç ve Sovyetler Birliği takımlarından sonra gelerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmi başvuru yaptı

İlk olarak 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortak üyelik başvurusunda bulunan Türkiye, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması olarak da bilinen "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Yaratan Anlaşma"yı imzalamıştı. Devam eden yıllarda Ankara Anlaşması'nda öngörülen dönemlerin tamamlanması beklendiyse de Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik için resmi başvurusu, henüz süreç tamamlanmadan 14 Nisan 1987 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından yapıldı.