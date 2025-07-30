Türkiye ile Suriye arasında enerji alanında yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir gündemde olan doğal gaz sevkiyatı, 3 Ağustos Cumartesi günü resmen başlıyor.

Türkiye, Suriye'ye doğal gaz sevkiyatına başlamak için son hazırlıklarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, her gün yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gazın gönderilmesi planlanıyor.

Sevkiyatın, Halep ve çevresinde elektrik üretimi ile ısınma ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, bu adımın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırabileceğini belirtiyor.

Doğal gaz gönderimi, BOTAŞ ve yerel enerji dağıtım şirketleri üzerinden organize edilecek. Güvenlik ve altyapı koşullarının yakından takip edildiği belirtiliyor.