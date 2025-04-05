Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’da gerçekleştirdiği açıklamalarda, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan'ın "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında bir mutabakat zaptı imzaladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik alanında bir işletme anlaşmasının da imzalandığını ifade etti.

Güney Gaz Koridoru’nun Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu projenin dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu ve iki ülkenin liderlerinin güçlü siyasi iradesi sayesinde hayata geçtiğini kaydetti. Bayraktar, "Güney Gaz Koridoru, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlayan kritik bir proje oldu. Hedefimiz, TANAP'ın mevcut 16 milyar metreküplük kapasitesini 31 milyar metreküpe çıkarmaktır. Türkiye, doğal gaz merkezi olma yolunda üzerine düşeni her zaman yapmaya hazırdır," dedi.

Azerbaycan petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden taşınmasının küresel petrol piyasalarına büyük katkılar sağladığını belirten Bayraktar, bu hatta günlük 700 bin varil petrol taşındığını vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyen Bayraktar, "Başta yenilenebilir enerji olmak üzere, Azerbaycan'da ve çevresindeki bölgelerde üretilen elektriğin Türkiye'ye Gürcistan ve Nahçıvan üzerinden iletimi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bu projeyi Avrupa piyasalarıyla da entegre etmeyi hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Elektrik alanındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirten Bayraktar, "Amacımız, yenilenebilir enerjiyle üretilen elektriği, Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına aktarmaktır," ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesindeki enerji işbirliklerinden bahseden Bayraktar, "Türkiye, bu yıl TDT Enerji Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapacak. Azerbaycan ile olan ikili işbirliğimizi, çok taraflı şekilde Türk devletlerine yayarak, hem hacmini hem de ekonomik değerini artırmayı planlıyoruz. Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’daki kaynakların doğu ve batı arasında aktarılması, hem bu ülkeler hem de Batı için büyük önem taşımaktadır," diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Muhabir: Ruslan Rehimov