Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin, bugün itibarıyla tüm Türkiye'de elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. "Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım attık. CMK kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücretlerinin ödemelerinin artık tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabileceğini duyuruyorum. Bu süreçte, Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin Ulusal Hukuk Ağı Projesi sistemini entegre ettik" dedi.

Tunç, söz konusu uygulama ile avukatların CMK ödemeleri ile ilgili belgeleri UYAP üzerinden online olarak yükleyebileceklerini ve ödemelerin de elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu yenilikle birlikte zorunlu müdafi ücretlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde ödeneceğini, baroların ve adliyelerin iş yükünün azalacağını belirtti. Ayrıca, kırtasiye işlemlerinin de minimuma indirileceğini vurgulayan Bakan Tunç, bu yeni sistemin zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını kaydetti.