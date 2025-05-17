Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ikinci durağı olan Manisa’da çeşitli etkinliklere katıldı. Bakan Ersoy, festival kapsamında Manisa Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Bakan Ersoy’un yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur ve Bahadır Yenişehirlioğlu da katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, projenin 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başlatıldığını hatırlatarak, “O gün verdiğimiz bir söz vardı. ‘Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak' demiştik” dedi.

“Dünyanın En Kapsamlı Festivallerinden Biri Haline Geldi”

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yıldan yıla gelişerek geniş bir kitleye ulaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Verdiğimiz sözün üzerinden 5 yıl geçti. Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir.”

Festival 8 Ay Sürecek, 20 Şehirde 6.800 Etkinlik Yapılacak

Ersoy, festivalin bu yıl 8 aya yayıldığını ve 20 şehirde düzenlenecek etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti. Manisa’nın da bu yıl festival şehirleri arasında yer aldığını belirten Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek; eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz.”

Çocuklara Özel Etkinliklere Dikkat Çekti

Çocukların erken yaşta sanatla buluşmasının önemine de değinen Ersoy, festival programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler vererek, vatandaşları ve özellikle aileleri çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmaya davet etti.

“Festival Manisa’nın Ekonomisine ve Turizmine Katkı Sunacak”

Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat açısından değil, ekonomik ve turizm açısından da katkılar sunacağını belirterek, 6.800’den fazla etkinlikle 45 bin sanatçının halkla buluşacağını söyledi.

Yeni Manisa Müzesi Hizmete Açıldı

Festival kapsamında açılışı yapılan Yeni Manisa Müzesi hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, müzenin 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik bir sergileme alanı içerdiğini kaydetti. Ersoy, müzede bin 700’den fazla eserin sergilendiğini ve interaktif sunum tekniklerinin kullanıldığını belirterek, vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy, müzeyi gezerek sergilenen eserleri inceledi. Festival kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi’nin de hizmete açılacağı belirtildi.