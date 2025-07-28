Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak sıcak hava dalgasının, Marmara ve İç Anadolu'da da hissedileceğini belirtti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde termometrelerin 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

Uzmanlardan Uyarı: Güneşin Altında Uzun Süre Kalmayın

Sıcaklık artışının sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmamalı.

Bol su tüketilmeli, açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmeli.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı.

Tarım ve Enerji Sektörü de Etkilenebilir

Aşırı sıcaklıkların tarım ürünlerinde kuruma, enerji tüketiminde ise artış gibi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Tarım uzmanları, sulama sistemlerinin kontrollü kullanılması gerektiğini vurgularken, enerji yönetimi açısından da tasarruf çağrısı yapılıyor.

Küresel Isınma Etkisi Devam Ediyor

İklim bilimciler, bu tür aşırı sıcaklıkların küresel iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu tür hava olaylarının artarak devam edebileceği konusunda uyarıyor.