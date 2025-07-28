Aksaray'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mehmet Uslu (71), dağlık alanda ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mehmet Uslu, dün saat 06.30 sıralarında evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve AFAD ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Uslu'nun 16 saat sonra evinin yakınındaki dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Uslu'nun cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.