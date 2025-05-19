Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut edinme haklarını genişleten önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yasa Gücünde Kararname” ile Türkiye vatandaşlarına KKTC'de daha fazla sayıda konut edinme hakkı tanındı.

Konut Edinme Sınırları Yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC’den yalnızca 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya kadar konut sahibi olabilecek. Aynı düzenleme kapsamında, diğer yabancı ülke vatandaşlarının da konut edinme haklarında artış sağlandı. Buna göre, Türkiye dışındaki yabancı vatandaşlar daha önce yalnızca 1 daire veya 1 müstakil ev/villa satın alabilirken, bu hakları 3 daireye veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Alınan yeni kararlar 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemenin, KKTC’deki gayrimenkul sektörünü canlandırması ve yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor.