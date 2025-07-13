Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye’de tek kişinin çalıştığı 4 kişilik bir ailenin ortalama yıllık net geliri sadece 11 bin 440 euro seviyesinde kaldı. Bu rakam, Avrupa ülkeleri arasında en düşük gelir düzeyi olarak kaydedildi. Türkiye’nin ardından en düşük ortalama gelire sahip ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya oldu.

Eurostat, çalışmasında hanede tek çalışan bireyin olduğu, 2 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan tipik bir aile yapısını esas aldı. Türkiye’deki ortalama gelirin euro cinsinden bu kadar düşük olmasında TL'nin değer kaybı ve enflasyonun yüksekliği temel nedenler arasında gösteriliyor.