Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda, Antarktika Antlaşması’na taraf ülkelerin heyet başkanlarıyla bir araya gelen Kacır, Türkiye’nin kutuplar politikası, bilimsel seferleri ve gelecek yol haritası hakkında kapsamlı bilgi verdi.

200’den Fazla Araştırmacı Seferlere Katıldı

Türkiye, 2017’den bu yana Antarktika’ya 9, Arktik bölgesine ise 4 bilim seferi düzenledi. Bu süreçte 200’den fazla Türk araştırmacı, kutuplardaki bilimsel çalışmalarda aktif rol aldı. Yeni kurulacak üs ile birlikte Türkiye, kutup bölgelerinde sürekli bilimsel varlık gösterecek.

Türkiye’nin Hedefi: Danışman Üyelik

Kacır, Antarktika Antlaşması’na danışman ülke statüsüyle katılma hedeflerinin de altını çizdi. Türkiye, bu doğrultuda bilimsel sorumluluk, çevre duyarlılığı ve uluslararası iş birliklerine katkı sunmayı sürdürecek.

Bakan Kacır, “Türkiye’nin kutuplardaki geleceğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” diyerek bilim ve çevre diplomasisinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.