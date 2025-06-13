Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ının Kızılay tarafından karşılandığını aktardı.

Kızılayın, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak, dünyada 3'üncü olmayı başardığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle, hayat kurtaran isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Gönüllü kan bağışçılarımız, insanımızın taşıdığı merhametin ve dayanışma ruhunun en güzel örneğini sunuyor. Her bir bağış, 3 hayata umut, ailelerine ise sevinç oluyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunarak bu umuda ortak olmaya davet ediyorum."

Yılmaz, geçen yıl 2,7 milyon ünite kan bağışı yapıldığını, bunların doğumdan ameliyata, acil durumdan kronik hastalığa kan ihtiyacı duyan milyonlarca hastaya umut olduğunu dile getirdi.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına atıf yapan Yılmaz, Türk Kızılayın 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekiple bağış çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Kampanya kapsamında 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya davet eden Yılmaz, kan bağışı için 15 dakika ayırmanın yeterli olduğunu belirtti.

Yılmaz, erkeklerin 3 ayda bir, kadınların ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Günlük 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyuluyor

"Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü", kan bağışının hayati önemine dikkati çekmek ve gönüllü bağışçılara minnettarlığı ifade etmek üzere, A, B ve 0 kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner'in doğum gününe atıfla her yıl 14 Haziran'da kutlanıyor.

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonunda yer alan 191 ulusal dernek arasında, bağışçı sayısında 2,3 milyon ile Çin ve Japon Kızılhaçının ardından geliyor.

Ülke genelinde her gün 1140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, stokların belli seviyede korunabilmesi için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca Türk Kızılay, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için 2013'ten bu yana TÜRKÖK Projesi'nde aktif görev alıyor. Yaklaşık 1,1 milyon aktif kök hücre bağışçı adayı bulunan proje kapsamında, bugüne kadar 7 bini aşkın nakil gerçekleştirildi.

Muhabir: İsmet Karakaş