Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Gül (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Gül’ün hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan M.B.’nin (19) ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralanan M.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.