Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz ismi Kemal Sunal, 25 yıl önce bugün, 3 Temmuz 2000’de hayatını kaybetti. Yeni bir film çekimi için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı, 56 yaşında aramızdan ayrıldığında tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Onun ani ölümü, milyonların hafızasında hâlâ tazeliğini koruyor.

Hangi dizilerde yer almıştı?

Kemal Sunal, sinemada canlandırdığı unutulmaz karakterlerin yanı sıra televizyon dizileriyle de halkın kalbine girmeyi başardı. TRT’de 1990’lı yıllarda yayımlanan Bay Kamber dizisinde dürüst, saf ve iyi kalpli bir belediye temizlik işçisi olan Kamber rolüyle evlere konuk oldu.

Bir başka dizisi ise Şaban Askerde idi. Bu dizide Sunal, asker ocağında saflığı ve temiz kalbiyle türlü komik maceralara atılan Şaban karakterini oynadı. Sinemadaki Şaban tiplemesini televizyon ekranına da taşıyan Sunal, bu rolüyle de büyük beğeni topladı.

Çöpçüler Kralı filmindeki Apti karakteri ise, dizilerde doğrudan yer almasa da, televizyon skeçlerine ve birçok yerli yapımın karakter kurgusuna ilham oldu. Apti, işçi sınıfının sesi, dürüst ve çalışkan Anadolu insanının ekrandaki temsilcisi olarak hafızalara kazındı.

Sevenleri, “O hiç ölmedi, filmleriyle, dizileriyle hep aramızda” mesajlarıyla sanatçıyı anıyor.