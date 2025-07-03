Türkiye Yüzme Federasyonu, 1–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya’nın Samorin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Tuncer Berk Ertürk’ün elde ettiği başarıyı kamuoyuyla paylaştı.
Milli yüzücü, 200 metre kelebek finalinde sergilediği 1:58.40’lık performansıyla Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Türkiye’ye bronz madalya kazandıran Ertürk, büyük takdir toplarken, antrenörü Ahmet Başaran da tebrik edildi.
Federasyon, paylaşımında “Bravo Tuncer Berk! Seninle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.
TUNCER BERK ERTÜRK AVRUPA GENÇLER 3.SÜ! 🇹🇷🥇— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) July 2, 2025
1–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi gururlandıran büyük bir başarıya imza atıldı!
🏊♂️ Sporcumuz Tuncer Berk ERTÜRK, 200 metre Kelebek final… pic.twitter.com/rC5row5DJM