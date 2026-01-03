ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, 'güvenli, uygun ve makul bir geçiş yapılana kadar' ülkeyi yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, saldırının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri operasyon olduğunu ve amacının 'diktatör Maduro'yu adalete teslim etmek' olduğunu savunarak, 'Geleceğimizi biliyorlardı bu yüzden hazırdılar ama çok çabuk etkisiz hale getirildiler.' ifadesini kullandı.

Saldırıda ABD tarafında hiçbir can kaybı olmadığını teyit eden Trump, çok sayıda helikopter ve savaş uçağı kullanılmasına rağmen hiçbirine zarar gelmediğini söyledi.

Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğine işaret ederek, '(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz.' dedi.

Venezuela halkı için barış, özgürlük ve adalet istediklerini belirten Trump, 'Venezuela'yı, halkın iyiliğini düşünmeyen başka birisinin ele geçirmesine izin veremeyiz. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in 'ABD ve vatandaşlarına karşı ölümcül narko-terörizm nedeniyle' New York Güney Bölgesi tarafından suçlandığını, ikilinin şu anda New York'a giden bir gemide bulunduğunu ve yargılanmaları için New York ve Miami arasında bir karar verileceğini söyledi.

- 'ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız'

Venezuela petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi.

Trump, 'ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar.' ifadesini kullandı.