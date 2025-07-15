Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladığı basın toplantısında konuştu. Trump, “Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde Ukrayna’yla anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız” ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirterek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını aktardı. Trump, “Ukrayna'ya en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor” dedi.