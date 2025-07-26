Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon istenilen performansı sergileyemeyen bordo-mavililer, genç forvet oyuncusu Enis Destan ile yollarını ayırıyor.

Hull City ile 3+1 Yıllık Anlaşma

Enis Destan, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun hafta sonu İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kariyerine Altınordu’da Başlamıştı

Profesyonel futbol kariyerine Altınordu’da adım atan Enis Destan, 2021-2022 sezonunda 600 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a transfer olmuştu. Genç golcü, bugüne kadar toplam 154 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 38 gol, 11 asistlik performans sergiledi.