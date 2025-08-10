Trabzonspor, 72 gün aradan sonra Süper Lig maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun son maçını 30 Mayıs’ta Antalyaspor deplasmanında tamamlamıştı. Yeni sezona taraftarı önünde galibiyet hedefiyle başlayacak.

Trabzonspor ile Kocaelispor 41. Randevuda

İki takım Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’da Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Felipe Augusto’nun ise maç saatinde durumu netlik kazanacak.

Onuachu 444 Gün Sonra Sahada

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor’da oynayan Paul Onuachu, bu sezon yeniden bordo-mavili formaya döndü. Nijeryalı oyuncu, en son 23 Mayıs 2024’te Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev aldıktan sonra 444 gün sonra tekrar taraftarla buluşacak.