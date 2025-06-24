Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir radarında olan Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklifini sundu. Fransız basını ve Afrika kaynaklı haber siteleri, transferin artık son aşamaya geldiğini bildirdi.

Fransa’nın saygın spor sitelerinden GetFootballNewsFrance, bordo-mavili kulübün Ligue 1 ekibi Rennes’e resmi bir teklif ilettiğini ve teklifin bonservisi kapsadığını yazdı. 23 yaşındaki savunmacının kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve Rennes’in oyuncunun satışına sıcak baktığı aktarıldı.

AfricaSoccer adlı Afrika merkezli haber sitesi ise Trabzonspor’un yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğunu ve bu teklifin Rennes tarafından değerlendirilmeye alındığını duyurdu. Haberde ayrıca, Christopher Wooh’un Kamerun Milli Takımı’ndaki istikrarlı performansına dikkat çekildi.

Bir diğer kaynak olan Foot-Africa, bordo-mavililerin girişimini “net bir transfer hamlesi” olarak tanımlarken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla Ligue 1’de 24 maça çıkan Wooh, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkili performansı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekmişti. Trabzonspor’un bu transferle savunma hattına daha fazla direnç ve dinamizm kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.