Uğurcan BAYRAKDAR

“Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikle” toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlenmeye gidiliyor. TBMM açılmasıyla birlikte Yeni Hal Yasası’nın gündeme geleceği ve yasanın Meclis’te kabul edilmesi ile sebze ve meyve hallerinin belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı’na bağlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydişehir ve Fethiye’de esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda “Belediyeler artık sebze meyve halleri kurmayacaklar. Çıkarılacak yeni Hal Yasası ile faaliyetleri Ticaret Bakanlığı yürütecek” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, üzerinde çalıştıkları Hal Yasası’nın kanunlaşmasıyla hem üreticinin hem de tüketicinin de kazanacağını belirterek şunları söyledi:

“Hal Yasası ile hem üretici korunacak hem de tüketiciye uygun fiyatlarla ürün ulaştırılacak. Hal yasası ile üretici örgütlerine toptancı hallerde bedelsiz alan tahsis edilecek, kira, nakliye ve depolama giderlerine devlet desteği sağlanacak.

Toptan sebze, meyve hallerinin kurulması, açılması, taşınması, kapatılması yetkisi Belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı’na verilecek. Perakende sektörünün satışa sunacağı mallarda yüzde 20’yi geçmemek üzere doğrudan üreticiden, üretici örgütlerinden ürün alınması zorunluluğu getirilecek. Amacımız, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının düşürülmesidir.

Ürünlerin toptan alımı, satımı ve sevki hal kayıt sistemine bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Üretici örgütlerine satılan mallardan gelir vergisi alınmayarak üretici örgütlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Piyasayı manipüle eden ve serbest rekabeti engelleyen davranışlara verilen cezalar artırılacak. Bu taslakla birlikte, sektördeki mevcut sorunlara çözüm getirilmesini, fiyat manipülasyonlarının önlenmesini, israfın azaltılmasını, üreticimizin kazanmasını ve tüketicinin daha uygun fiyatla gıdaya ulaşmasını hedefliyoruz.”