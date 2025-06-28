Togg, 2021’de Stuttgart merkezli TOGG Europe GmbH ile Avrupa pazarına giriş sinyali vermişti. Türkiye’de kısa sürede büyük ilgi gören T10X modeli, yaklaşık 65 bin adet satış başarısı yakaladı. Yaz aylarında Türkiye’de satışa çıkacak fastback tasarımlı T10F modeli ise 2025 sonunda Almanya’da satışa sunulacak.

Türkiye’de T10X’in baz modeli 1 milyon 440 bin liradan satışta. Ancak vergiler düşüldüğünde aracın vergisiz fiyatı yaklaşık 1 milyon 90 bin 910 lira seviyesinde. Almanya’da ise sadece yüzde 19 KDV uygulanıyor, ÖTV gibi ek vergiler bulunmuyor.

Bu durum, Almanya’daki satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 298 bin 183 liraya (yaklaşık 27 bin 852 euro) denk gelmesini sağlıyor. Henüz Togg tarafından Almanya fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, uzmanlar fiyatın rekabetçi olacağını belirtiyor.

Togg’un Türkiye ve Avrupa’daki Yükselişi

İstanbul Sanayi Odası’nın 2024 listesinde Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 37. sırada

Brand Finance’in 2025 “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde 20. sırada "Bu sanatım hobi, bu temizlik işleri de ekmek teknem" İçeriği Görüntüle

Mayıs 2024’te 3 bin 678 adet satışla elektrikli otomobil pazarında lider

2024 Ocak-Mayıs döneminde 14 bin 3 araç satışı ve yüzde 24 pazar payı

Avrupa Elektrikli Araç Pazarında Yeni Rekabetçi Oyuncu: Togg

Togg, Almanya’da başlayacak yolculuğuyla sadece Türkiye’de değil, Avrupa elektrikli otomobil pazarında da iddialı olduğunu gösteriyor. Yenilikçi tasarımı, güçlü teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla Togg, Avrupa’da önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.