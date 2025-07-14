Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 15 Temmuz’un yıl dönümü için açıklama yaptı. Okan Geçgel, 15 Temmuz’a yönelik yaptığı açıklamada gazetecilerin bugün baskı altında olduğuna vurgu yaptı.

Unutmak Değil, Yaşatmak Gerek

15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, milletin iradesine yönelik doğrudan bir işgal denemesi olduğunu vurgulayan Geçgel, “ Unutmamak sadece bir günü hatırlamak mıdır, yoksa demokrasiyi her alanda yaşatmak mıdır?” diyerek sorumluluğun sürdüğünü ifade etti.

Basının Direnişi ve Baskılar

Geçgel, 15 Temmuz gecesi medyanın üstlendiği kritik role dikkat çekti:

“Televizyonlar darbe bildirilerini değil, halkı ekrana taşıdı. Gazeteciler kurşunların gölgesinde çalıştı. Ama bugün o gazeteciler ekonomik baskılarla, ilan ambargolarıyla susturuluyor. Özellikle yerel ve bağımsız medyanın üzerindeki baskılar, 15 Temmuz ruhuna aykırıdır.”

Gerçek Birlik Özgür Basınla Mümkündür

15 Temmuz’dan bu yana sıkça kullanılan millî birlik ve beraberlik söylemi. samimiyetle test edilmelidir. Birlik, farklı seslerin özgürce konuşabildiği bir medya ortamıyla mümkündür.

Gerçek birlik, bir internet gazetesinin bile özgürce yayın yapabildiği ortamda hayat bulur” dedi.

“Sadece Hatırlamak Yetmez”

Geçgel, yıllar geçmesine rağmen FETÖ’nün sivil ayağına dair yeterli adım atılmadığına işaret ederek “O gece nerede oldukları bilinen bazı kişiler hala etkili görevlerde. Bu soruyu sormaya devam edeceğiz: ‘neredeydiniz?” dedi.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Minnet

Geçgel, açıklamasının sonunda tüm 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.