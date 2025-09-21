3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçtiği sırada kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan S.C.K., E.K. ve B.İ., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de işyeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA