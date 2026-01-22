Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak ve tribünlerde saygı kültürünü güçlendirmek amacıyla yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımların “Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız” yazılı pankartla sahaya çıkacağı duyuruldu.

Amaç: Saygı, Fair Play ve Centilmenlik

Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun her yaştan taraftar için güvenli ve keyifli bir ortam sunması gerektiği vurgulandı. Kampanyanın; saygı, fair play ve centilmenlik ruhunu yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtilirken, tribünlerin küfür ve kötü tezahürattan arındırılmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

TFF’den Tüm Paydaşlara Çağrı

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.”

Tribün Kültüründe Yeni Dönem

Hayata geçirilen kampanyanın, taraftar davranışlarında olumlu bir dönüşüm sağlaması ve ailelerin statlara daha güvenli şekilde gelmesine katkı sunması bekleniyor. TFF’nin bu adımı, Türk futbolunda tribün kültürünün dönüşümü adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.