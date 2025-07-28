Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin %23,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bu oranın son 43 ayın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekti.

“Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı,” dedi.

Kalıcı Fiyat İstikrarı ve Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Ekonomi yönetimi olarak uygulanan politikaların etkilerini göstermeye başladığını vurgulayan Şimşek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Temmuz Ayı Enflasyon Beklentileri – Öne Çıkan Veriler

12 ay sonrası enflasyon beklentisi (piyasa) : %23,4

43 ayın en düşük seviyesi

Reel sektör beklentisi : Yıllık bazda 16 puan gerileme

Hanehalkı beklentisi: Yıllık bazda 17,5 puan düşüş (ancak aylık artış var)

Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.



Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Reel sektör ve hanehalkı beklentileri… pic.twitter.com/CWjJ15votA — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2025