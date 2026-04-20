Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan ve kayyum yönetimiyle faaliyetlerini sürdüren TELE 1 televizyon kanalı resmen satışa çıkarıldı. Medya dünyasında hareketlilik yaratan bu karar TMSF tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale kapsamında kanalın satış bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Sektör temsilcilerinin ve yatırımcıların yakından takip edeceği bu süreçte son teklif verme tarihi ise 16 Haziran 2026 olarak netleşti.

Kanalın yeni sahibinin kim olacağı ve ihale sonrası yayın politikasında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken satışın tamamlanmasıyla birlikte kurumun yönetim devri de resmileşmiş olacak. Haziranda yapılacak olan ihale Türkiye medya sektöründeki önemli mülkiyet değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.